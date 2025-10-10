Álex Ubago regresa a México con gira por 25 años de carrera; estará en Querétaro, cerca de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante español Álex Ubago regresa a México con su gira “¿Qué pides tú?”, con la que celebra 25 años de carrera musical. Aunque en esta ocasión Morelia no está incluida en la lista de ciudades, sí hay presentaciones muy cercanas, como en Querétaro, lo que representa una gran oportunidad para sus fans michoacanos.
La presentación en Querétaro será el 15 de mayo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, recinto ubicado a aproximadamente 2 horas y 45 minutos de Morelia, tomando la Autopista Morelia–Salamanca y la carretera 45D. Es una ruta directa y segura, ideal para quienes deseen vivir el concierto en vivo.
Además de Querétaro, el artista visitará otras ciudades como Puebla, CDMX, Guadalajara y Monterrey, como parte de su tour nacional. En total, son 12 fechas confirmadas:
Fechas de la gira en México – Mayo 2025
01 mayo – Pachuca, Auditorio Explanada
02 mayo – Puebla, Auditorio Explanada
03 mayo – Oaxaca, Auditorio URSE
06 mayo – CDMX, Teatro Metropólitan
07 mayo – Tijuana, Centro Cultural
09 mayo – Mérida, Auditorio Coca-Cola La Isla
10 mayo – Cancún, Plaza de Toros
14 mayo – Monterrey, Escenario GNP
15 mayo – Querétaro, Auditorio Josefa Ortiz
16 mayo – Guadalajara, Teatro Diana
Los boletos estarán próximamente a la venta en el sitio oficial del cantante: alexubago.com
RYE-