Álex Ubago regresa a México con gira por 25 años de carrera; estará en Querétaro, cerca de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante español Álex Ubago regresa a México con su gira “¿Qué pides tú?”, con la que celebra 25 años de carrera musical. Aunque en esta ocasión Morelia no está incluida en la lista de ciudades, sí hay presentaciones muy cercanas, como en Querétaro, lo que representa una gran oportunidad para sus fans michoacanos.

La presentación en Querétaro será el 15 de mayo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, recinto ubicado a aproximadamente 2 horas y 45 minutos de Morelia, tomando la Autopista Morelia–Salamanca y la carretera 45D. Es una ruta directa y segura, ideal para quienes deseen vivir el concierto en vivo.