Entretenimiento

Álex Ubago regresa a México con gira por 25 años de carrera; estará en Querétaro, cerca de Morelia

Álex Ubago regresa a México con gira por 25 años de carrera; estará en Querétaro, cerca de Morelia
FACEBOOK/Alex Ubago
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante español Álex Ubago regresa a México con su gira “¿Qué pides tú?”, con la que celebra 25 años de carrera musical. Aunque en esta ocasión Morelia no está incluida en la lista de ciudades, sí hay presentaciones muy cercanas, como en Querétaro, lo que representa una gran oportunidad para sus fans michoacanos.

La presentación en Querétaro será el 15 de mayo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, recinto ubicado a aproximadamente 2 horas y 45 minutos de Morelia, tomando la Autopista Morelia–Salamanca y la carretera 45D. Es una ruta directa y segura, ideal para quienes deseen vivir el concierto en vivo.

Además de Querétaro, el artista visitará otras ciudades como Puebla, CDMX, Guadalajara y Monterrey, como parte de su tour nacional. En total, son 12 fechas confirmadas:

Fechas de la gira en México – Mayo 2025

  • 01 mayo – Pachuca, Auditorio Explanada

  • 02 mayo – Puebla, Auditorio Explanada

  • 03 mayo – Oaxaca, Auditorio URSE

  • 06 mayo – CDMX, Teatro Metropólitan

  • 07 mayo – Tijuana, Centro Cultural

  • 09 mayo – Mérida, Auditorio Coca-Cola La Isla

  • 10 mayo – Cancún, Plaza de Toros

  • 14 mayo – Monterrey, Escenario GNP

  • 15 mayo – Querétaro, Auditorio Josefa Ortiz

  • 16 mayo – Guadalajara, Teatro Diana

Los boletos estarán próximamente a la venta en el sitio oficial del cantante: alexubago.com

FACEBOOK/Alex Ubago

RYE-

Morelia
Alex Ubago
Alex Ubago gira

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com