Zitácuaro, Zacapu y Múgica albergarán universidades Rosario Castellanos con modalidad semiescolarizada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las primeras Universidades Rosario Castellanos que abrirán en Michoacán para 2026 estarán ubicadas en los municipios de Zitácuaro, Zacapu y Múgica, confirmó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar.
La secretaria comentó este miércoles, en un encuentro con medios de comunicación, que estas son las sedes que estarán listas para 2026. La particularidad de estos planteles, acotó, es que serán con sistemas semiescolarizados, pensados en jóvenes que, mientras estudian, también trabajan.
"Son sistemas semiescolarizados donde tienen mucha más flexibilidad que un sistema con otro método. Se hicieron pensando en jóvenes que tienen que trabajar, y pueden cursar unas materias, y otras en línea, donde las vamos a aperturar", dijo.
En el caso de la sede en Zitácuaro, la funcionaria detalló que se instalará la universidad en un inmueble del ayuntamiento y el gobierno del estado, es decir, que serán en infraestructuras subutilizadas, por lo que no habrá construcción de edificios nuevos en al menos tres sedes.
"Son infraestructuras ya instaladas, no construir nuevas, sino infraestructuras que estén subutilizadas o sean parte de la sociedad, pero estas son las tres primeras y habrá otras dos, en Uruapan y Ario de Rosales", agregó.
Algunas de las carreras que se ofrecerán en las Universidades Rosario Castellanos son Derecho, Contabilidad, Administración, Ingeniería en Sistemas, Inteligencia Artificial, Criminología, Psicología, Turismo Sustentable, Gestión Ambiental, Seguridad Ciudadana, Finanzas, entre otras.
Cabe mencionar que las universidades comenzarán a operar en marzo de 2026, aunque en agosto de ese mismo año se incorporarán nuevas carreras, dependiendo de las necesidades del estado, como transformación de alimentos o agroindustria.
