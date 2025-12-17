Zitácuaro, Zacapu y Múgica albergarán universidades Rosario Castellanos con modalidad semiescolarizada

En el caso de la sede en Zitácuaro, la funcionaria detalló que se instalará la universidad en un inmueble del ayuntamiento y el gobierno del estado, es decir, que serán en infraestructuras subutilizadas, por lo que no habrá construcción de edificios nuevos en al menos tres sedes.

"Son infraestructuras ya instaladas, no construir nuevas, sino infraestructuras que estén subutilizadas o sean parte de la sociedad, pero estas son las tres primeras y habrá otras dos, en Uruapan y Ario de Rosales", agregó.

Algunas de las carreras que se ofrecerán en las Universidades Rosario Castellanos son Derecho, Contabilidad, Administración, Ingeniería en Sistemas, Inteligencia Artificial, Criminología, Psicología, Turismo Sustentable, Gestión Ambiental, Seguridad Ciudadana, Finanzas, entre otras.