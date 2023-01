”Yo misma dejaré el puesto, de no hacer bien mi trabajo”: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Me parece adecuada la parte de la libertad de expresión, yo no tengo ninguna objeción ante esta marcha pero pediría que me permitieran trabajar y que evaluaran el trabajo que vamos hacer en la Universidad Michoacana, y si no lo hacemos correctamente, yo misma dejaré mi puesto”, expresó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, ante señalamientos negativos sobre su designación.

Dichas declaraciones por parte de la ex titular de la Secretaría de Educación, se derivan del pronunciamiento de un sector de la comunidad universitaria en contra de su nombramiento, así como de la convocatoria a una marcha masiva en "defensa" de la autonomía de la Máxima Casa de Estudios.

En este sentido, dicha marcha se llevaría a cabo el próximo 15 de enero, en el Centro Histórico de la capital michoacana, de acuerdo a la convocatoria emitida en las redes sociales de la misma comunidad.

AC