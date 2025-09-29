Yarabí Ávila se reúne con más de mil docentes nicolaitas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila, sostuvo un encuentro con más de mil profesoras y profesores interinos de Asignatura “B”, como parte de la segunda fase del Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico.

Durante la reunión, se expusieron los avances del programa, el cual busca tener un impacto directo en este sector académico, al fortalecer la estabilidad laboral y reconocer el trabajo docente.