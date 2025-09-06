Yarabí Ávila se reúne con autoridades de la UAZ; crear sinergia entre instituciones, el objetivo

En este marco, tanto el director general de Fortalecimiento Académico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Alberto Fierro Ramírez y el rector zacatecano entrante, Ángel Román reconocieron la solidaridad de la rectora Yarabí Ávila, al estar presente en este acto, así como el respaldo que la Universidad Michoacana le da a la UAZ.

Durante su visita al estado de Zacatecas, la rectora de la UMSNH tuvo oportunidad de intercambiar ideas con el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza y con el senador de la República, Saúl Monreal Ávila.

Previo a dicha actividad, la rectora Yarabí Ávila acompañada de integrantes de su gabinete, sostuvo una reunión con autoridades de la Universidad de Zacatecas, en donde refrendó el interés de la Máxima Casa de Estudios del estado de trabajar de manera coordinada con instituciones de educación superior de las diversas entidades federativas en pro de la juventud.