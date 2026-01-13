Yarabí Ávila resalta que la UMSNH cuenta con una legislación del siglo XXI, preparada para los desafíos del futuro

Entre los que destacan en primera instancia, el Estatuto Universitario, los reglamentos que integran la justicia universitaria con la creación del Reglamento del Tribunal Universitario, Reglamento de la Unidad de Mediación, actualización del Protocolo para la Atención Integral de la Violencia de Género; así como la aprobación del Plan Institucional de Cultura de Paz y el Plan Institucional de Salud Mental, aunado a la aprobación de más de 10 reglamentos en 2025, para llegar a una legislación actualizada y armonizada de un 70 por ciento aproximadamente.

“Después de 50 años de rezago legislativo, después de décadas de postergación, tuvimos ese gran valor de enfrentar a lo que otros evitaron, sin importar ese costo político, sin importar los comentarios negativos que pudieran tener un objetivo de destruir ese avance de la Universidad, pero la comunidad nicolaita respaldó la decisión y arropó cada uno de los procesos", dijo.

Precisó que durante el 2025, se avanzó en la consolidación académica, administrativa y financiera de la UMSNH, se fortalecieron procesos, se ordenaron estructuras, se defendieron derechos laborales, se preservó la estabilidad financiera y se reforzó una política clara de transparencia y rendición de cuentas. “En un contexto complejo, logramos mantener a la Universidad de pie, con rumbo y con gobernabilidad”.

La rectora reconoció y agradeció al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al Congreso del Estado, a las y los diputados nicolaitas que han apoyado a la UMSNH, y en particular al Consejo Universitario, que afirmó estuvo a la altura de las circunstancias.

"Hoy tenemos una Universidad autónoma con garantías constitucionales, con un presupuesto pleno de por lo menos el 4.5 por ciento del presupuesto estatal, un proceso democrático para la elección de autoridades, y derechos laborales elevados a rango constitucional. Esta reforma representa mucho más que un logro de gobierno, constituye un acto de justicia histórica para Michoacán", apuntó.

Ávila apuntó que persisten aún retos estructurales, rezagos históricos y también demandas legítimas que requieren continuidad, acuerdos más amplios y condiciones que van más allá de esta administración.

“Reconocerlo, no disminuye lo alcanzado, al contrario, engrandece el ejercicio de rendición de cuentas y honra el espíritu crítico que distingue a la Universidad. No fue fácil, requirió de valentía política, de consenso institucional y, sobre todo, la convicción de que el interés supremo es la Universidad, no los intereses personales”, enfatizó.

rmr