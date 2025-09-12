Yarabí Ávila refrenda respaldo a Radio y TV Nicolaita para que se siga fortaleciendo

Señaló que durante su gestión se ha buscado generar justicia en los distintos sectores, en el caso de las maestras y los maestros a través de los Concursos de Oposición Internos, y agregó que viene el tema de los administrativos.

De igual forma, compartió su satisfacción de que Radio y TV Nicolaita sea un espacio de aprendizaje para las nuevas generaciones, por lo que enfatizó en la importancia de que las y los estudiantes participen en este canal de comunicación. “Los invito a que el día de hoy además de que sea un día de fiesta, de agradecimiento, también veamos qué otras cosas podemos hacer para que la comunidad se involucre”.

Ávila afirmó que las puertas de rectoría están abiertas para escuchar los planteamientos y las inquietudes de las y los nicolaitas, tras referir que no hay obstáculos para tener una comunicación directa, “y así lo sabe el gabinete, por eso el día de hoy están aquí y también yo lo vuelvo a refrendar enfrente de ellos, todas y todos debemos escuchar a los trabajadores porque cuando terminemos sí nos gustaría seguir caminando por los pasillos de la Universidad porque sabemos que no debemos nada, que no le hicimos daño a nadie”.

Por su parte, el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Miguel Ángel Villa Álvarez, apuntó que desde el inicio de su administración la rectora ha impulsado el trabajo colaborativo y de manera cercana. “Creo que este proyecto se caracteriza por eso, por la fuerza, por el impulso, por la aportación, sobre todo por la disposición que cada una y cada uno le pone cada día a su trabajo, gracias doctora por estar aquí con nosotros y con los compañeros de Radio y Televisión”.