Yarabí Ávila promete fortalecer la Facultad Agropecuaria de Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el compromiso de impulsar la Facultad de Ciencias Agropecuarias ubicada en este municipio, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, entregó cartas de pasante a egresadas y egresados de las licenciaturas en Ingeniería Agrónoma Horticultora y en Administración de Empresas.

Acompañada por autoridades como la diputada local Sandra Garibay Esquivel, el secretario Auxiliar Jorge Manzo, el alcalde de Parácuaro Josafat Bautista, el síndico municipal Francisco Aguilar, y el director de la facultad, Noé Ávila, la rectora expresó su satisfacción por visitar Apatzingán. “Refrendamos no solamente que queremos a la Tierra Caliente, sino que tenemos este gran amor por la Universidad Michoacana y queremos seguirla transformando”, declaró.

Dirigiéndose a las y los recién graduados, Ávila González señaló que este momento representa la culminación de un camino de esfuerzo y sacrificio, pero también el inicio de nuevas metas. Reconoció que, aunque se han logrado avances, aún hay deudas con diversas Unidades Profesionales, entre ellas Apatzingán, por lo que aseguró que continuará trabajando para que los recursos estatales y federales permitan mejorar las condiciones de la universidad.

Destacó también la importancia de la participación de las mujeres en el sector agropecuario, quienes han enfrentado obstáculos históricos. Invitó a las egresadas a ser portavoces para que más mujeres crezcan profesionalmente y se conduzcan siempre con honestidad.