Yarabí Ávila promete fortalecer la Facultad Agropecuaria de Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el compromiso de impulsar la Facultad de Ciencias Agropecuarias ubicada en este municipio, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, entregó cartas de pasante a egresadas y egresados de las licenciaturas en Ingeniería Agrónoma Horticultora y en Administración de Empresas.
Acompañada por autoridades como la diputada local Sandra Garibay Esquivel, el secretario Auxiliar Jorge Manzo, el alcalde de Parácuaro Josafat Bautista, el síndico municipal Francisco Aguilar, y el director de la facultad, Noé Ávila, la rectora expresó su satisfacción por visitar Apatzingán. “Refrendamos no solamente que queremos a la Tierra Caliente, sino que tenemos este gran amor por la Universidad Michoacana y queremos seguirla transformando”, declaró.
Dirigiéndose a las y los recién graduados, Ávila González señaló que este momento representa la culminación de un camino de esfuerzo y sacrificio, pero también el inicio de nuevas metas. Reconoció que, aunque se han logrado avances, aún hay deudas con diversas Unidades Profesionales, entre ellas Apatzingán, por lo que aseguró que continuará trabajando para que los recursos estatales y federales permitan mejorar las condiciones de la universidad.
Destacó también la importancia de la participación de las mujeres en el sector agropecuario, quienes han enfrentado obstáculos históricos. Invitó a las egresadas a ser portavoces para que más mujeres crezcan profesionalmente y se conduzcan siempre con honestidad.
El secretario Auxiliar, Jorge Manzo Méndez, expresó que la UMSNH cumple su mística al formar profesionistas que enfrentarán los retos del campo en Michoacán y en el país. Subrayó que en los últimos dos años y medio se han emprendido cambios profundos en infraestructura, deporte y cultura, y que la rectora Yarabí Ávila ha demostrado liderazgo para afrontar el reto de dirigir la institución.
Agregó que era impostergable una actualización administrativa, legal y financiera, que se logró gracias a las reformas impulsadas bajo esta rectoría, y celebró que la Universidad haya podido transformarse sin abandonar sus ideales. También recordó su orgullo por ser originario de Apatzingán y haber sido nombrado “Hijo predilecto” del municipio.
En su intervención, el director de la Facultad, Noé Armando Ávila, afirmó que esta generación tiene como propósito ser la mejor dentro de su campo profesional y aportar al desarrollo agrícola de la región.
Finalmente, la diputada Sandra Garibay Esquivel consideró que la entrega de cartas de pasante representa no solo un logro académico, sino también un compromiso con el futuro del campo michoacano y con los valores aprendidos en la institución.
En nombre de la generación, Geovanna Ramírez Camacho agradeció el apoyo recibido y subrayó que este logro colectivo marca el inicio de un compromiso mayor con la sociedad y el planeta.
