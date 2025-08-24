Yarabí Ávila insta a defender y luchar por la igualdad de oportunidades

Agregó que, se debe visibilizar el trabajo de las arquitectas en foros, en exposiciones, en congresos y en medios de comunicación, porque el ejemplo inspira a nuevas generaciones, así como formar equipos diversos e incluyentes que integren la mirada femenina como un valor agregado en el diseño y en la planeación.

“No por ser mujeres sino porque cada una de ustedes se han ganado estos espacios, porque la fuerza y la preparación la tenemos, y porque nosotros tenemos esa voz para seguir dignificando esta generación y todas las generaciones que vienen”, enfatizó.

La rectora manifestó su satisfacción por acompañar a las y los egresados en este momento tan especial, tras señalar que durante el camino seguramente hubo momentos de presión, de horas frente a planos, pero también de alegría y compañerismo, de descubrir que la Arquitectura no solamente es una carrera, sino es una manera de transformar el mundo y de transformar y dignificar los espacios.