Yarabí Ávila, directoras y directores establecen ruta de trabajo para reforzar el Bachillerato Nicolaita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el fin de reforzar el Bachillerato Nicolaita en beneficio de las y los alumnos, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González y directoras y directores de las preparatorias pertenecientes a la institución establecieron una ruta de trabajo conjunto.

Durante la reunión en la que estuvieron presentes las y los titulares de los planteles ubicados en Morelia y en Uruapan, así como del Bachillerato en Línea y del Departamento de Atención a Escuelas Incorporadas se abordaron diversas temáticas, entre ellas, estrategias para ampliar la matrícula, evitar la deserción escolar y reconocer el desempeño académico de los estudiantes.