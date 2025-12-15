Yarabí Ávila convoca al equipo de trabajo de la UMSNH a formar un frente contra la violencia de género

Afirmó que la UMSNH debe ser un espacio tranquilo y de sana convivencia para su comunidad, al referir que para las alumnas y alumnos la Universidad es una extensión de su hogar y de su familia y por lo tanto debe ser un lugar seguro y libre de cualquier tipo de violencia.

La rectora invitó a las y los servidores públicos a reflexionar sobre el papel que cada persona tiene para generar una cultura de paz, y apuntó que desde el primer año de esta administración se creó la Coordinación General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, así como la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género porque hay un firme compromiso en torno a este tema.

Apuntó que el Consejo Universitario acordó endurecer sanciones contra personas generadoras de violencia, así como para fortalecer la seguridad en la institución, tras enfatizar que lo más importante es el bienestar de las y los estudiantes pero también de las profesoras, profesores y administrativos.