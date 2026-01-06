Yarabí Ávila convoca a nicolaitas a consolidar en el 2026 a la UMSNH como la esperanza de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Hoy, les pido que en este 2026 sea el año donde demostremos que podemos consolidar a la Universidad Michoacana como la esperanza de Michoacán, porque aquí, en la Casa de Hidalgo, el futuro no se espera, el futuro se estudia, se investiga y se construye con el sello de la verdad y la paz”, indicó la rectora Yarabí Ávila González, al encabezar el acto con motivo del aniversario del natalicio de don Melchor Ocampo.

Flanqueada por directoras de las preparatorias nicolaitas e integrantes de las Muy Respetables Grandes Logias Masónicas de Michoacán, la rectora indicó que en el Colegio de San Nicolás, descansa el corazón de Ocampo, el cual es un motor que bombea conciencia a todo el estado, porque la UMSNH, es un centro generador de la ciencia e innovación, del pensamiento crítico y la ética.

“Ocampo no era un hombre de pausas, era un hombre de rupturas y construcciones. Así, emulando su valentía, emprendimos la transformación que hoy, en 2026, es mucho más que una promesa cumplida, constituyendo ya, un legado vivo”.