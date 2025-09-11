Yarabí Ávila asiste al 4.° Encuentro de Rectoras; muestran unidad y cierran filas

En este sentido, indicó que, estos encuentros son enriquecedores porque se construye y se comparten experiencias para que juntas desde las diversas trincheras sigan impulsando acciones y estrategias con visión de género, inclusivas y equitativas al interior de las instituciones educativas y con miras a abrir más y mejores oportunidades para las jóvenes y las niñas.

Señaló que en la Universidad Michoacana se ha trabajado con un firme compromiso en este renglón, al referir que desde el primer año de su administración hubo una modificación en el organigrama y se creó la Coordinación General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, de igual forma, desde el año 2023 se cuenta con la Unidad de Atención Integral de la Violencia de Género y un Protocolo para la Atención Integral de la Violencia de Género y su Reglamento.

Aunado a ello, tras más de 60 años se actualizó el Estatuto Universitario en el que hoy se visibiliza la presencia de la mujer, y se consideran temas como la diversidad y la inclusión, por otro lado, las dependencias nicolaitas cuentan con una o un Enlace de Género con quienes se han fortalecido las actividades en escuelas y facultades, entre otras acciones que se han realizado en la institución.

SHA