Yarabí Ávila asiste a mesas del Plan Michoacán por la Paz; UMSNH presenta propuestas en favor de la justicia

La rectora indicó que se ha estado trabajando en un manejo eficiente de los recursos financieros, y se ha tratado de reordenar el recurso humano, comentó además que la casa de estudios estará impulsando las microcredenciales, aunado a ello se tienen mesas de trabajo para abrir nuevas carreras. “Estamos tratando de que con los mismos recursos y espacios de infraestructura ofrecer más oportunidades a las y los jóvenes”.

Ávila comentó que a corto plazo, la UMSNH estará en condiciones de ofertar en el mes de febrero, con la apertura de un semestre, 620 espacios, desde bachillerato hasta licenciatura en el municipio de Uruapan.

De igual forma, adelantó que se está trabajando para que algunas carreras sean más cortas “porque ya los jóvenes, precisamente, lo que quieren es entrar a estudiar, pero también trabajar y generar recursos que le permitan tener un mejor nivel de vida, tanto a ellos como a su familia, entonces estamos tratando de hacerlo muy flexible, como ya se han hecho en otras universidades”.

La rectora refrendó que la UMSNH busca sumar, trabajar en equipo y entregar cuentas lo más pronto posible para fortalecer esta estrategia.

En su turno, la secretaria de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar, agradeció la presencia del subsecretario de Educación, Ricardo Villanueva, así como de la rectora nicolaita y de las y los asistentes, tras referir que el objetivo es escuchar el sentir del pueblo, y a su vez reforzar las acciones de política pública que ya se venían realizando en materia educativa y que ahora se busca fortalecerlas.

mrh