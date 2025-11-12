¿Ya la conoces? Así es la renovada Biblioteca de Idiomas de la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Biblioteca de la Coordinación del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) obtuvo el Certificado de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, precisó el titular del área, Mauricio Montes Cortés, quien señaló que se está relanzando este espacio nicolaita en beneficio de las y los usuarios.
El funcionario indicó que los trabajos de certificación, que abarcan todos los servicios que ofrece la Biblioteca, iniciaron desde hace varios meses y finalmente se consiguió el otorgamiento de dicho reconocimiento.
En este marco, comentó que se ha fortalecido este espacio con diversas adaptaciones y con un amplio acervo en los idiomas inglés, francés, italiano, chino, alemán, japonés, árabe, portugués, coreano y purhépecha. “Queremos que nuestra biblioteca se caracterice por tener una serie de materiales específicos para el aprendizaje y la enseñanza de idiomas”.
Agregó que también se realizó un reacomodo de materiales y se incorporó equipo de cómputo para la consulta por parte de las y los usuarios. Además, se cuenta con actividades específicas de lectura y libros graduados, para que los estudiantes puedan elegir en los diferentes idiomas que practican.
Entre los servicios disponibles que tiene la Biblioteca se encuentran: consulta en sala, préstamo interno y a domicilio, espacios para lectura y estudio, equipo de cómputo para consultas de información en línea, fotocopias e impresiones.
Los horarios de visita son de lunes a viernes de las 7:00 a las 20:00 horas, y los días sábados de las 8:00 a las 15:00 horas.
RPO