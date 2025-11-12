¿Ya la conoces? Así es la renovada Biblioteca de Idiomas de la UMSNH

Educación

Este espacio, ubicado en Ciudad Universitaria, cuenta con un amplio acervo y se encuentra abierto al estudiantado nicolaita y a la población en general
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Biblioteca de la Coordinación del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) obtuvo el Certificado de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, precisó el titular del área, Mauricio Montes Cortés, quien señaló que se está relanzando este espacio nicolaita en beneficio de las y los usuarios.

El funcionario indicó que los trabajos de certificación, que abarcan todos los servicios que ofrece la Biblioteca, iniciaron desde hace varios meses y finalmente se consiguió el otorgamiento de dicho reconocimiento.

En este marco, comentó que se ha fortalecido este espacio con diversas adaptaciones y con un amplio acervo en los idiomas inglés, francés, italiano, chino, alemán, japonés, árabe, portugués, coreano y purhépecha. “Queremos que nuestra biblioteca se caracterice por tener una serie de materiales específicos para el aprendizaje y la enseñanza de idiomas”.

Agregó que también se realizó un reacomodo de materiales y se incorporó equipo de cómputo para la consulta por parte de las y los usuarios. Además, se cuenta con actividades específicas de lectura y libros graduados, para que los estudiantes puedan elegir en los diferentes idiomas que practican.

“Por eso estamos haciendo esta promoción para que los alumnos y alumnas de cualquier nivel dentro de la Universidad, comunidad nicolaita y público en general puedan asistir a visitarnos, porque tenemos un acervo muy interesante dedicado a la enseñanza, al aprendizaje y, muy particularmente, a procesos lingüísticos de metodología para la enseñanza de idiomas”
Entre los servicios disponibles que tiene la Biblioteca se encuentran: consulta en sala, préstamo interno y a domicilio, espacios para lectura y estudio, equipo de cómputo para consultas de información en línea, fotocopias e impresiones.

Los horarios de visita son de lunes a viernes de las 7:00 a las 20:00 horas, y los días sábados de las 8:00 a las 15:00 horas.

