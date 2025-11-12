¿Ya la conoces? Así es la renovada Biblioteca de Idiomas de la UMSNH

En este marco, comentó que se ha fortalecido este espacio con diversas adaptaciones y con un amplio acervo en los idiomas inglés, francés, italiano, chino, alemán, japonés, árabe, portugués, coreano y purhépecha. “Queremos que nuestra biblioteca se caracterice por tener una serie de materiales específicos para el aprendizaje y la enseñanza de idiomas”.

Agregó que también se realizó un reacomodo de materiales y se incorporó equipo de cómputo para la consulta por parte de las y los usuarios. Además, se cuenta con actividades específicas de lectura y libros graduados, para que los estudiantes puedan elegir en los diferentes idiomas que practican.