Victoria Hurtado, maestra que se vuelve alumna de Literatura con su hija

Victoria no sólo es mamá de Regina, ella tiene otros dos hijos de 23 y 12 años, quienes también se han vuelto sus maestros en distintas facetas de su vida. La dedicada profesora es una de las 30 mil maestras del estado que, se estima, combinan su maternidad con el trabajo en el aula.

Entre las cosas que más valora, platica la maestra, está reencontrarse con sus alumnos años después, "ellos me recuerdan con cariño, me buscan para contarme qué estudian. Hay quienes me han detenido en la calle para abrazarme y platicarme cómo les va. Es ahí en donde definitivamente siento la certeza de que nunca equivoqué mi camino, que seguí mi vocación y combinarla con la maternidad me ha dado la mayor experiencia en la vida".