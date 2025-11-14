Educación

Van 40 casos de acoso sexual en prepas y universidades: Mariana Sosa

La directora del IEMSYSEM afirmó que los maestros denunciados son retirados del cargo

Gabriela Serralde
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el último año, el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSYSEM) ha recibido 40 quejas o denuncias sobre acoso sexual por parte de profesores en contra de alumnas; los maestros han sido retirados de los cargos, afirmó Mariana Sosa Olmeda.

La titular del IEMSYSEM comentó en entrevista que no pueden permitir que los profesores señalados continúen al frente de su cargo, pues eso generaría una desestabilidad en muchos sentidos, sobre todo emocional. Por ende, apuntó, hay cero tolerancia ante estos casos.
Explicó que existen tres escenarios posibles ante estas situaciones: el tema laboral, el tema penal y el tema educativo-formativo. En su caso, le toca atender el tercero, aunque en las otras instancias continúan los procedimientos jurídicos.
"Yo debo atender la parte educativa-formativa, y en un centro educativo no pueden estar estas personas, no hay manera. Así tengan un derecho laboral o presunción de inocencia en el escenario penal —me refiero a las figuras jurídico-legales que existen—, también hay una figura educativa-formativa".

Finalmente, se dijo preocupada por las personas que son víctimas y no se sienten con la confianza de alzar la voz o denunciar, pues acotó que durante mucho tiempo no se les hizo caso, o porque estas personas actuaban al amparo de amistades, padrinazgos o palancas.

No obstante, añadió que han notado más confianza para hablar y denunciar, y como consecuencia también han disminuido las quejas. "Se lo piensan más de una vez (los profesores) para actuar en ese sentido".



