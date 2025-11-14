Van 40 casos de acoso sexual en prepas y universidades: Mariana Sosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el último año, el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSYSEM) ha recibido 40 quejas o denuncias sobre acoso sexual por parte de profesores en contra de alumnas; los maestros han sido retirados de los cargos, afirmó Mariana Sosa Olmeda.
La titular del IEMSYSEM comentó en entrevista que no pueden permitir que los profesores señalados continúen al frente de su cargo, pues eso generaría una desestabilidad en muchos sentidos, sobre todo emocional. Por ende, apuntó, hay cero tolerancia ante estos casos.
Finalmente, se dijo preocupada por las personas que son víctimas y no se sienten con la confianza de alzar la voz o denunciar, pues acotó que durante mucho tiempo no se les hizo caso, o porque estas personas actuaban al amparo de amistades, padrinazgos o palancas.
No obstante, añadió que han notado más confianza para hablar y denunciar, y como consecuencia también han disminuido las quejas. "Se lo piensan más de una vez (los profesores) para actuar en ese sentido".
RPO