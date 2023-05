Va rectora Yarabí Ávila por sanciones a acosadores en la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, aseguró que es necesario trabajar para que las denuncias de acoso al interior de la Casa de Hidalgo generen sanciones.

"Necesitamos que estas denuncias generen sanciones y es donde la universidad todavía no tiene estos dientes que yo siempre he señalado [...] El cese de administrativos o profesores cuando se confirme esta circunstancia, pero en lo que tenemos que trabajar más es en que no haya casos, prevenir y que todo el mundo esté enterado de que hay sanciones y que no solamente son internas, sino también externas", afirmó la rectora en entrevista.