Va directora del ICTI por Rectoría de la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De frente al proceso de cambio del rector de la máxima casa de estudios de estado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), los perfiles interesados salen a relucir, tal es caso de la directora del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), Alejandra Ochoa Zarsoza.

En acercamiento con medios de comunicación, Ochoa Zarsoza comentó que se está definiendo la situación, pero que -con mucho gusto y orgullo- podría ocupar el cargo de rectora si así lo decide la comitiva de rectoría de la UMSNH.

"Estamos definiendo esa situación, yo soy una nicolaita que lleva trabajando 20 años en la universidad, tengo también una trayectoria en docencia e investigación y sí que lo estamos considerando", comentó.

Añadió: "Cada quien toma las decisiones que considere pertinente, hay que platicar con la comitiva de la Rectoría y ver cómo entraríamos en el proceso".

En ese sentido, Zarzosa explicó que no hay una convocatoria como tal que se abra y tenga tiempo definido, pues lo que está abierto actualmente es la opinión de los consejeros que tomarán la decisión para asignar al próximo rector de la UMSNH.

Al cuestionarle a la directora del Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación si dejaría su actual cargo para ocupar la rectoría de la UMSNH, respondió:

"No es un requisito que esté en los lineamientos, y eso ya dependerá de la comisión no es requisito renunciar, pero evidentemente no se pueden atender dos casa al mismo tiempo, y cuando se decida si voy o no voy en proceso se tomará un decisión".

A consideración de Alejandra Zarzosa, es tiempo de que una mujer ocupe la rectoría de la UMSNH, pues la diversidad es una materia que da mucha pluralidad y aseguró hay muchas mujeres capaces y que cumplen con el perfil.

"Han transcurrido muchos años en los que no ha habido una equidad de género, no sólo en la figura central del rector, sino general en toda la Universidad, se necesitan reformas para que haya una verdadera equidad", finalizó.

