Válidas, las manifestaciones de normalistas por caso Ayotzinapa: Iemsysem

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras lamentar la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y señalar que como ciudadanos, en este y todos los casos, se debe acabar con la impunidad y saber qué es lo que sucedió, la titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, señaló que es válido que las y los normalistas del estado se manifiesten en el sentido de no olvidar lo que sucedió y confió en que las protestas en la entidad se den en un ambiente de respeto.

"Es natural que el día de hoy haya movilizaciones, siempre sucede así, del mismo 2 de octubre del 68, cada año sigue habiendo movilizaciones, pero se hacen, me parece, que en ese carácter de no olvidar lo que sucedió. Tengo conocimiento que desde temprano llegaron jóvenes estudiantes a la avenida Madero, que es natural, que es válido, que se manifiesten un día como hoy, pero no pasa a mayores y eso es lo importante, que en Michoacán hay un escenario de mucho respeto y de mucha tranquilidad. Que sí suceden este tipo de cosas como hoy, es inevitable, sabemos que sucede, pero sin mayor contratiempo y es como debe darse siempre todo", dijo.

La directora del instituto afirmó que entiende a las y los jóvenes normalistas del estado, que, dijo, están en esa etapa escolar con ímpetu, energía e ilusiones, pero recordó que en las escuelas se debe estudiar. En ese sentido, consideró que mientras los jóvenes estén en las aulas, estudiando, los riesgos de alguna otra situación disminuyen.

"Y cuando eso sucede, la verdad el riesgo de que suceda alguna otra situación disminuye evidentemente, eso es claro, porque los jóvenes están en las aulas, los maestros están dando clases y nosotros estamos atendiendo", agregó.

Al respecto, recordó que en el estado desde hace tres años se han tenido avances considerables en torno a este sector de los estudiantes, empezando por el ingreso a las escuelas normales a través del examen Ceneval, lo que ha impactado en un mayor número de jóvenes en las aulas e incluso, algunos normalistas, dijo, han obtenido apoyos para viajar al extranjero por cuestiones académicas.

Señaló que lo anterior ha generado que la visión sobre Michoacán haya cambiado y ya no se le vea dentro del grupo de los estados que generaban mayor conflicto como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, lo cual, al final, se ve reflejado en la mejora de indicadores educativos.

"Creo que también debe reconocerse el trabajo que demuestra con hechos lo que se vive ahorita en Michoacán, anteriormente siempre se evaluó prácticamente con la misma visión a Chiapas, a Oaxaca, a Guerrero, a Michoacán y también es muy claro porque la federación lo ha comentado y nos lo ha hecho saber que Michoacán ya trae otra línea, otro perfil, lo indicadores educativos son muy claros, el aumento de la matrícula que tenemos en educación superior antes de la pandemia traíamos una matrícula de 130 mil, hoy traemos 135 mil, estamos contentos, no satisfechos, pero vamos a seguir trabajando", culminó.

rmr