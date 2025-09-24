UVAQ y UPN reflexionan sobre los desafíos de la educación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desarrollo del pensamiento crítico, tecnologías, exigencias laborales, sostenibilidad y mejora continua, son algunos retos de la educación actual, señalan investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) en un libro desarrollado en conjunto.

A través del trabajo interinstitucional, Educación en el Siglo XXI; Desafíos y perspectivas, el Doctor César Chavéz, Jefe del Departamento de Investigación Científica de la UVAQ, destacó la necesidad de atender la educación a través de una inteligencia colectiva, sensibilidad social y vocación educativa.

La investigación surgió de una colaboración interinstitucional que se llevó a cabo entre la UVAQ y la UPN Unidad 161 de Morelia, Michoacán con un libro en el que participaron nueve académicos de ambas instituciones.

“En esta investigación abarcamos un panorama general de la educación en la actualidad, se aborda desde la parte filosófica de la investigación hasta la parte sobre la enseñanza virtual y el acceso a tecnologías de la información y cómo estas influyen en el proceso enseñanza - aprendizaje”, explicó el Dr. César Chávez.