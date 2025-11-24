Educación

UVAQ inaugura Campeonato Nacional de Ajedrez 2025 de la CONADEIP

11 universidades participan
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) es sede del Campeonato Nacional de Ajedrez de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP), en el que 11 instituciones educativas competirán mostrando sus mejores estrategias en este deporte.

Durante el acto de inauguración, Lydia Nava Vázquez, rectora de la UVAQ, señaló que el campeonato se desarrollará hasta el 26 de noviembre y expresó su entusiasmo porque esta casa de estudios sea anfitriona de un evento de gran relevancia a nivel internacional.

“Que este campeonato sea un espacio de encuentro, de respeto y de sana competencia; un escenario donde las jugadas maestras nos recuerden que siempre es posible construir caminos nuevos mediante el ingenio, esfuerzo y la perseverancia”
Aunado a ello, Eva Sánchez Magaña, coordinadora de Liderazgo Universitario, informó que en esta edición participan 11 instituciones. Entre las universidades inscritas destacan: ITESM Monterrey, ITESM Puebla, IBERO CDMX, Anáhuac Norte, La Salle Neza, Anáhuac Sur, ITAM, IBERO Puebla, Anáhuac Querétaro e IDEM, además de los anfitriones de la UVAQ.

“Hoy el campus se convierte en un gran tablero vivo. Aquí cada quien trae su estrategia y sus ganas de demostrar de qué están hechos. Este torneo no solo es competitivo, también es para conectar, aprender, inspirarse y disfrutar de una gran experiencia”
Por su parte, Rafael Ayala, entrenador de Ajedrez en la UVAQ, informó a medios de comunicación que el selectivo de ajedrez que preside tiene aproximadamente dos años preparándose para esta competencia, por lo que indicó que tienen buenas expectativas para las rondas que se efectuarán.

Posteriormente, la declaratoria inaugural del Campeonato Nacional de Ajedrez estuvo a cargo de la rectora Lydia Nava, quien además realizó el primer movimiento en el tablero central.

Cabe resaltar que durante la inauguración también se contó con una presentación artística, así como con la participación del equipo de porristas de la UVAQ, quienes contagiaron de ánimo a las y los competidores que durante estos días participarán en el torneo.

