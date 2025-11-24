UVAQ inaugura Campeonato Nacional de Ajedrez 2025 de la CONADEIP

Por su parte, Rafael Ayala, entrenador de Ajedrez en la UVAQ, informó a medios de comunicación que el selectivo de ajedrez que preside tiene aproximadamente dos años preparándose para esta competencia, por lo que indicó que tienen buenas expectativas para las rondas que se efectuarán.

Posteriormente, la declaratoria inaugural del Campeonato Nacional de Ajedrez estuvo a cargo de la rectora Lydia Nava, quien además realizó el primer movimiento en el tablero central.

Cabe resaltar que durante la inauguración también se contó con una presentación artística, así como con la participación del equipo de porristas de la UVAQ, quienes contagiaron de ánimo a las y los competidores que durante estos días participarán en el torneo.