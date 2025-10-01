UVAQ impulsa la Novena Intercontinental Guadalupana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) se llevó a cabo la presentación de la Novena Intercontinental Guadalupana, un proceso de preparación rumbo a los 500 años del Acontecimiento Guadalupano.

El evento tuvo lugar en el auditorio César Nava Miranda, con la presencia de autoridades eclesiásticas, académicas y de la comunidad estudiantil.

En este marco, alumnas y alumnos representaron momentos clave de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Particularmente, el rubro religioso fue presidido por el arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Morelia, José Armando Álvarez Cano.