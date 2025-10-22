UVAQ consolida su crecimiento educativo en el 46° informe institucional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La rectora de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ), Lydia Nava Vázquez, rindió el 46º informe institucional de labores, en el que destacó los logros académicos, las acreditaciones de programas estudiantiles y las acciones orientadas a fortalecer la formación en la identidad católica de la comunidad UVAQ.
Ante funcionarios estatales y municipales, diputados, representantes de cámaras empresariales y autoridades eclesiásticas, la rectora señaló que este acto “más que un evento institucional, es una oportunidad para dar gracias a Dios y para reconocer el trabajo de esta gran casa de estudios”, subrayó.
De igual forma, Nava Vázquez subrayó que se logró fortalecer la movilidad estudiantil, no solo a nivel nacional, sino también internacional, con visitas académicas en países como Dubái; además de concretar convenios con cinco universidades tanto de México como del extranjero.
En materia cultural, la rectora resaltó la participación de las y los alumnos en diversas presentaciones artísticas, y en el ámbito deportivo celebró los premios obtenidos por estudiantes de nivel medio superior y superior en disciplinas como voleibol, taekwondo, atletismo y más.
Aunado a ello, señaló que otro de los ejes fundamentales de la institución es la formación en la identidad católica, a través de actividades como las Misiones UVAQ, con las que se busca continuar el legado y los valores de Vasco de Quiroga.
Para finalizar, en entrevista con medios de comunicación, Lydia Nava Vázquez compartió que entre los principales retos de la universidad está la preparación del 50 aniversario de la institución, así como la continuación del proceso de acreditación de sus distintos programas académicos.
RPO