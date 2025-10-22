UVAQ consolida su crecimiento educativo en el 46° informe institucional

En materia cultural, la rectora resaltó la participación de las y los alumnos en diversas presentaciones artísticas, y en el ámbito deportivo celebró los premios obtenidos por estudiantes de nivel medio superior y superior en disciplinas como voleibol, taekwondo, atletismo y más.

Aunado a ello, señaló que otro de los ejes fundamentales de la institución es la formación en la identidad católica, a través de actividades como las Misiones UVAQ, con las que se busca continuar el legado y los valores de Vasco de Quiroga.

Para finalizar, en entrevista con medios de comunicación, Lydia Nava Vázquez compartió que entre los principales retos de la universidad está la preparación del 50 aniversario de la institución, así como la continuación del proceso de acreditación de sus distintos programas académicos.