UNRC impulsa innovación educativa con nuevos programas universitarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) innova en su oferta académica con programas como Ingeniería en Inteligencia Artificial y la Licenciatura en Gestión Ambiental Sostenible. El modelo educativo busca que el aprendizaje no se limite a las aulas, sino que impacte directamente en la transformación social y el desarrollo colectivo, resaltó la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

Es fundamental que los interesados realicen su registro antes del 31 de enero a través de urc.cdmx.gob.mx/registro_sipra/. Este esfuerzo garantiza el derecho a la educación superior y amplía las oportunidades para quienes desean iniciar su trayecto formativo bajo un esquema de justicia social, sin los filtros de exclusión de los exámenes tradicionales.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) recordó que las sedes de Múgica, Zitácuaro y Zacapu inician actividades el 2 de marzo. Asimismo, las unidades de Ario y Uruapan abrirán sus puertas en septiembre, lo que consolida una red de apoyo educativo en diversas regiones del estado. Estas aperturas permitirán que más personas accedan a programas de licenciatura de forma gratuita, fortaleciendo el arraigo de las y los profesionales en sus propios municipios, para sumar a la meta de más de 202 mil estudiantes dentro de esta institución a nivel nacional para 2030.

Un aspecto relevante de esta convocatoria es la posibilidad para personas que cuentan con carreras truncas en áreas afines a los programas ofertados, ya que pueden inscribirse para validar sus conocimientos y así concluir su formación profesional. Esta medida elimina barreras administrativas y reconoce el trayecto previo, facilitando su reincorporación al sistema educativo para que concluyan su preparación de manera flexible.