Universidades Rosario Castellanos no serán competencia para la UMSNH: Mariana Sosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (IEMSYSEM), Mariana Sosa Olmeda, afirmó que las universidades Rosario Castellanos que se van a construir en Michoacán no pretenden ser una competencia para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
Este martes, en encuentro con medios de comunicación, la funcionaria dijo que no se trata de una competencia, sino de hacer llegar la educación a la mayor parte de la población, pues del total de personas en edad de cursar el nivel superior, solo hay una cobertura del 30 por ciento.
De acuerdo con Mariana Sosa, se pretende abarcar una matrícula de 50 mil jóvenes en nivel superior y 30 mil en nivel medio superior con la próxima apertura de planteles; es decir, cinco universidades Rosario Castellanos y 10 bachilleratos tecnológicos, distribuidos tanto en zonas urbanas como rurales.
Cabe mencionar que las universidades comenzarán a operar en marzo de 2026, aunque en agosto del mismo año se incorporarán nuevas carreras dependiendo de las necesidades del estado, por ejemplo, transformación de alimentos o agroindustria.
