Universidades Rosario Castellanos no serán competencia para la UMSNH: Mariana Sosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (IEMSYSEM), Mariana Sosa Olmeda, afirmó que las universidades Rosario Castellanos que se van a construir en Michoacán no pretenden ser una competencia para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Este martes, en encuentro con medios de comunicación, la funcionaria dijo que no se trata de una competencia, sino de hacer llegar la educación a la mayor parte de la población, pues del total de personas en edad de cursar el nivel superior, solo hay una cobertura del 30 por ciento.