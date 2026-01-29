Universidad Rosario Castellanos permite retomar estudios: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) ofrece la oportunidad de continuar con sus estudios a aquellas personas que hayan dejado inconclusa una carrera afín a las que se ofrecerán en los planteles de Michoacán. Por ejemplo, pueden revalidar materias de Derecho, Contaduría o Administración, resaltó la secretaria de Educación, Gabriela Molina, al recordar que el próximo 31 de enero cierra el periodo de registro.

Las personas interesadas deben realizar el trámite en la liga: https://urc.cdmx.gob.mx/registro_sipra/. El ingreso no requiere examen de admisión, sino completar un curso propedéutico, lo que elimina barreras de acceso para la juventud michoacana. El modelo es totalmente gratuito, sin cuotas de inscripción, mensualidades ni costos de titulación.

En esta etapa inicial la universidad inicia actividades en los planteles de Múgica, Zacapu y Zitácuaro. En septiembre abrirán las sedes de Ario y Uruapan, acciones que se alinean al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia al brindar alternativas educativas que alejan a los jóvenes de la violencia.

Sobre el impacto del proyecto, la secretaria de Educación destacó que la UNRC tiene una visión de largo alcance. Se estima que para el año 2030 la institución logre una matrícula superior a los 202 mil alumnos a nivel nacional. En Michoacán, esta meta impulsa el esfuerzo por ampliar los espacios de formación profesional gratuita.

Finalmente, la secretaria invitó a las y los jóvenes a aprovechar esta oportunidad para cursar estudios superiores. La llegada de la universidad representa un avance en el derecho a la educación; la participación de los sectores más alejados es prioridad para este modelo que busca transformar la realidad social, destacó la funcionaria estatal.

SHA