Universidad Politécnica de Aquila, con avance del 83%; Bedolla supervisa la obra

Aquila, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó la construcción de la Universidad Intercultural Tecnológica y Politécnica de Aquila, obra que presenta un 68 por ciento de avance para el desarrollo académico y profesional de la región costa del estado.

Durante el recorrido por la infraestructura a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), se explicó al mandatario que actualmente los trabajos se centran en la continuación del edificio de docencia con una inversión de 15 millones de pesos, correspondiente a la tercera etapa del proyecto.