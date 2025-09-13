Unidades Profesionales de la UMSNH cada día más fuertes; Yarabí Ávila se reúne con titulares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González sostuvo una reunión de trabajo con titulares de las Unidades Profesionales ubicadas en los distintos municipios con la finalidad de trazar acciones para continuar por la ruta de la excelencia académica.

La rectora subrayó el interés de la administración central de fortalecer los campus, al referir que representan oportunidades de crecimiento para las y los jóvenes al interior del estado y a su vez impactan en el desarrollo regional.