UMSNH y STUMICH trabajan en equipo; anuncian recategorización de 300 sindicalizados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La recategorización de 300 afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana (STUMICH) anunció la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González acompañada de la secretaria general de dicho gremio, Martha Denise Gutiérrez Hernández.

En este marco, la rectora nicolaita manifestó su satisfacción de recibir a la dirigente sindical, tras referir que el trabajar en coordinación y en equipo ayuda a que se concreten cosas positivas para la casa de estudios.

“Agradecerle a la licenciada Denisse que siempre haya esta comunicación en muy buen sentido, con respeto, con compromiso y generando justicia”.

Cuando se trabaja de esa manera en la institución y se manda este mensaje de unidad, añadió, a todas y todos nos puede ir bien, “aquí no hay espacio para seguir destruyendo la historia de la Universidad Michoacana, al contrario necesitamos construir el mejor futuro y qué mejor que hacerlo en equipo”.

La rectora felicitó a quienes tendrán la oportunidad de tener esta recategorización, tras reconocer las gestiones realizadas por la lideresa del STUMICH, quien dijo, siempre está buscando una mejoría para quienes integran el sindicato que dignamente representa.