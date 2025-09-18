UMSNH y sector productivo de Ciudad Hidalgo se unen para apuntalar la industria maderera

Ciudad Hidalgo, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el fin de apuntalar la industria maderera e impulsar el desarrollo de la región Oriente, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) e integrantes del sector productivo de Ciudad Hidalgo unen esfuerzos, tras la reunión que sostuvo la rectora Yarabí Ávila González con empresarias y empresarios de esta zona.

Durante el encuentro, la rectora tuvo un diálogo abierto con representantes del ámbito maderero con el objetivo de establecer estrategias conjuntas.

Acompañada por integrantes del gabinete legal y directivos de dependencias nicolaitas, Yarabí Ávila indicó que la vinculación con diversos organismos e instituciones ha sido un eje principal en su gestión porque permite a la Universidad Michoacana abrir nuevos horizontes y potencializar acciones para el crecimiento de la casa de estudios.