UMSNH y FICM firman convenio de colaboración

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Se consolida la alianza de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) con el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), tras la firma de convenio de colaboración entre la rectora Yarabí Ávila González y la directora del FICM, Daniel Michel.

En este marco, el fundador y vicepresidente del Festival, Cuauhtémoc Cardenas Batel manifestó su satisfacción por este acuerdo, tras referir que la Máxima Casa de Estudios es un referente para los michoacanos, “y siempre nos honra que la Universidad nos pueda acompañar en este esfuerzo por la cultura”.

Agradecemos especialmente, añadió, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por su amable apoyo, gran parte de las sedes oficiales del Festival son posibles gracias a la enorme disposición de la rectora Yarabia Ávila González, a la Secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y a todo el personal que hace posible que ocupemos sus espacios durante la duración del Festival.

En tanto, la directora Daniela Michel agradeció a la rectora nicolaita y a la UMSNH, que dijo, ha sido una inmensa aliada en las actividades que se desarrollan en el marco del evento cinematográfico. “Es un honor poder tener este convenio, muchas gracias”.