UMSNH y FICM firman convenio de colaboración

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Se consolida la alianza de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) con el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), tras la firma de convenio de colaboración entre la rectora Yarabí Ávila González y la directora del FICM, Daniel Michel.
En este marco, el fundador y vicepresidente del Festival, Cuauhtémoc Cardenas Batel manifestó su satisfacción por este acuerdo, tras referir que la Máxima Casa de Estudios es un referente para los michoacanos, “y siempre nos honra que la Universidad nos pueda acompañar en este esfuerzo por la cultura”.
Agradecemos especialmente, añadió, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por su amable apoyo, gran parte de las sedes oficiales del Festival son posibles gracias a la enorme disposición de la rectora Yarabia Ávila González, a la Secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y a todo el personal que hace posible que ocupemos sus espacios durante la duración del Festival.
En tanto, la directora Daniela Michel agradeció a la rectora nicolaita y a la UMSNH, que dijo, ha sido una inmensa aliada en las actividades que se desarrollan en el marco del evento cinematográfico. “Es un honor poder tener este convenio, muchas gracias”.
Flanqueada por representantes de dependencias federales, estatales y municipales, la rectora Yarabí Ávila manifestó que para la institución a su cargo representa un gran orgullo participar en la firma de este convenio, tras agradecer a nombre de la comunidad nicolaita al presidente del FICM, Alejandro Ramírez Magaña, al vicepresidente Cuahutémoc Cárdenas Batel y a la directora Daniela Michel, quienes afirmó, son aliados de la UMSNH en el crecimiento académico y en la formación integral de las y los estudiantes.
La colaboración que hoy celebramos entre nuestra Máxima Casa de Estudios y el Festival Internacional de Cine de Morelia, agregó, representa una alianza estratégica que fortalece no sólo a la institución, sino también a la sociedad a la que servimos.
Ávila señaló que, la UMSNH celebrará su 108 aniversario y qué mejor hacerlo que con su participación en el FICM, tras referir que es el segundo año que se concreta esta colaboración. “Tenemos muy claro que la Universidad Michoacana como todas las instituciones educativas no solamente es este espacio donde se transforma a través del conocimiento, sino también es este espacio de reflexión para nuestras y nuestros estudiantes”.
Agregó que este acuerdo permitirá que las y los alumnos pueden aprender y tener un acercamiento con el séptimo arte, al tiempo que, compartió que es gratificante que se haya tomado en cuenta a la UMSNH para albergar diversas actividades del Festival y para que las y los estudiantes tengan la oportunidad participar como voluntarias y voluntarios y de ingresar a talleres, lo que abona a fortalecer la calidad educativa de la institución.
Por su parte, la directora del FICM, Daniela Michel detalló que el evento cinematográfico se realizará del 10 al 19 de octubre, con funciones preinaugurales el 9 de octubre, y compartió detalles del programa de actividades que se estará realizando en la capital michoacana.
RPO