UMSNH se toma un break decembrino: aquí las fechas del descanso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció oficialmente el inicio de su periodo vacacional invernal, que comprenderá del 22 de diciembre de 2024 al sábado 6 de enero de 2025.

Durante este lapso, las actividades administrativas y escolares permanecerán suspendidas en todas las dependencias universitarias, incluyendo la atención en la Dirección de Control Escolar.

Esta pausa forma parte del calendario institucional de la UMSNH y aplica tanto para el personal académico como para el administrativo. Por ello, las autoridades universitarias hicieron un llamado a la comunidad nicolaita para que realicen con anticipación cualquier trámite pendiente, como solicitudes de constancias, inscripciones, bajas, regularizaciones o entrega de documentos oficiales, ya que no habrá atención durante el periodo mencionado.

El reinicio de labores está programado para el 6 de enero de 2025, retomando las actividades conforme a los horarios habituales de oficina.