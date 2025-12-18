UMSNH se ha sumado contundentemente al Plan Michoacán; Yarabí Ávila presenta acciones inmediatas ante SEP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De manera contundente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha participado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia gestado por el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo anterior quedó de manifiesto durante la reunión de trabajo que sostuvo la rectora Yarabí Ávila González con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo y con el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí.

Durante el encuentro en el que también participaron titulares de instituciones de educación del Estado, se abordaron entre otros puntos, los avances de la estrategia federal que se ha implementado en la entidad para generar mayores condiciones de paz y bienestar para la población.

La rectora Yarabí Ávila refrendó que la UMSNH arropa el Plan Michoacán y continuará volcando esfuerzos en torno al mismo. “Desde la Máxima Casa de Estudios estamos convencidas y convencidos que juntos hacemos más, sabemos que el papel que tiene nuestra institución en el Estado es crucial, así como la confianza que la sociedad tiene en la Universidad Michoacana, sigan contando con nosotros”.