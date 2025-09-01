UMSNH se consolida como un referente a nivel nacional en el área de la Salud; totalidad de carreras, acreditadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se consolida como un referente a nivel nacional en el área de la Salud al contar con la totalidad de las carreras acreditadas, precisó el secretario Académico, Antonio Ramos Paz.

Al respecto, la rectora Yarabí Ávila González señaló que los logros alcanzados en este renglón han sido producto de un intenso trabajo de profesoras, profesores, estudiantes, directivos y personal administrativo, “hemos caminado en un sólo sentido para que nuestras licenciaturas tengan el sello de calidad”.

Agregó que, no se bajará el paso, ya que la mejora continua y la evaluación deben ser constantes en todas las áreas de la Universidad, “el compromiso es mantener la excelencia en todos los programas educativos”.

En este sentido, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz apuntó que, las carreras del área de la Salud son de las más demandadas en la casa de estudios, y precisó que, recientemente la UMSNH obtuvo importantes certificaciones de calidad en tres de sus programas de esta rama del conocimiento.

En primer término, comentó que, la Licenciatura como Médico Cirujano logró la reacreditación por cinco años por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), periodo que constituye el máximo reconocimiento otorgado a un programa educativo por este organismo evaluador.

En tanto, la carrera en Salud Pública recibió por primera vez la acreditación de los CIEES, reconocimiento que avala la pertinencia y relevancia de este programa para atender los retos de salud pública que enfrenta el estado y el país, en especial en la prevención y control de enfermedades.

Por otro lado, comentó que, la Licenciatura en Enfermería obtuvo la Opinión Técnica- Académica (OTA) Favorable de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), aval que confirma el cumplimiento de criterios nacionales en la formación de profesionales en enfermería, actores esenciales en la atención integral a la salud de la población.

Ramos Paz enfatizó que hoy en día todos los programas del área de la Salud de la Universidad Michoacana se encuentran acreditados por su calidad académica, lo que posiciona a la UMSNH como líder no sólo a nivel regional o estatal, sino a nivel nacional como una de las mejores alternativas para estudiar en las carreras que se ofertan en el área de la Salud.

Afirmó que, el trabajo que se está llevando a cabo en la Universidad Michoacana con el liderazgo de la rectora Yarabia Ávila ha permitido que los programas de estudio incorporen actividades de formación integral, tales como deportivas, culturales y científicas, aunado al mejoramiento de espacios deportivos, “todo esto en su conjunto fortalece a los programas y obviamente los resultados se dan en primer lugar en una sólida formación de nuestros egresados y también la consecuencia natural de un buen trabajo son las acreditaciones”.

Cabe señalar que, dentro de la oferta educativa de esta rama del conocimiento, la UMSNH también oferta las Licenciaturas como Cirujano Dentista, Fisioterapia y Rehabilitación, Nutrición Humana, Psicología, y Químico Farmacobiología, las cuales se encuentran acreditadas.

rmr