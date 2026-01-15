UMSNH registra porcentaje bajo de titulación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) registra una baja titulación en los últimos años que ronda el cinco por ciento del total de egresados debido a diferentes motivos; sin embargo, la rectora Yarabí Ávila González exhortó a la comunidad nicolaita a aprovechar los descuentos en dicho trámite.

En entrevista, la funcionaria comentó que desde el 2023 a la fecha registran una titulación menor al cinco por ciento de la gente que egresa, ya que muchos de los nicolaitas no deciden hacer la tesis o buscan otras opciones de titulación, por lo que la universidad optó por reducir el costo de este trámite e implementarán cursos para que los y las jóvenes puedan concluir con dicho proceso.

"Después de la pandemia, como comentaba hace un momento, se detuvo. Nosotros lo hacemos por cortes generacionales, y la verdad es que de 2023 para acá tenemos una titulación de menos del 5% de la gente que egresa, entonces es muy poquito", dijo.

Por lo anterior, recordó que la propuesta que hicieron desde Rectoría, dentro del Plan Michoacán, fue disminuir el costo de la titulación de 13 mil pesos a 5 mil 400 o 5 mil 900 pesos para facilitar a los egresados este proceso ante la situación económica que puedan estar enfrentando.

"Lo que hicimos fue analizar cada uno de los conceptos y disminuir precisamente algunos ingresos para la universidad, que sí son importantes, pero es más importante que los y las jóvenes se puedan titular", agregó.

La funcionaria agregó que tienen títulos rezagados desde 1986, de personas que no han ido a recogerlos; por ende, exhortó a esos egresados y egresadas a pasar a Control Escolar, porque ahí se encuentra su documento, que puede ser útil para diferentes trámites.

Por último, dijo que desde Rectoría están al día con los títulos que debieron entregar, y solo tienen algunos de ellos tomando en cuenta la mitad del 2025 al día de hoy, ya que se mandan a elaborar por paquetes de mil con el proveedor, aunque acotó que, por el momento, pueden realizar el trámite del título electrónico, que se otorga un día después de haberse titulado.

rmr