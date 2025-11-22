Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) realizará la Semana Nicolaita por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres con un amplio programa de actividades que se llevarán a cabo del 24 al 28 de noviembre.

La rectora Yarabí Ávila González señaló que esta acción es producto del esfuerzo conjunto de diversas dependencias encabezadas por la Coordinación General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, reafirmado que no se tolerará el acoso, ni la violencia de género en la casa de estudios.

Las actividades darán inicio este lunes 24 de noviembre con la conferencia magistral sobre la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, impartida por la doctora Luciana Cataldi, que se realizará a las 10:00 horas en la Facultad de Ingeniería Civil, posteriormente se llevarán a cabo “Los Diálogos contra la Violencia de Género”, a las 11:00 horas en la escuela preparatoria “José María Morelos y Pavón”.

El lunes también se realizará la lectura del libro “El Espejo”, poemario de la escritora Verónica Buccio en la Biblioteca Pública de la UMSNH, a las 17:00 horas. El martes 25 de noviembre se realizará la instalación colectiva “Zapatos naranjas por la memoria de las que nos faltan”, a las 9:00 horas en la Plaza Nicolaita, actividad que también se desarrollará en las Unidades Profesionales ubicadas en los distintos municipios del estado.