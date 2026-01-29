Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) promueve la inclusión, la igualdad y la no discriminación como ejes fundamentales de la institución, señaló el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas, Christian Israel Bocanegra Díaz.

Lo anterior, al inaugurar la conferencia “La inclusión como eje de la comunidad universitaria nicolaita”, con el propósito de fortalecer la práctica de los Derechos Humanos en la vida universitaria mediante la capacitación y motivación de docentes, directivos y personal administrativo, precisó el funcionario.

Acompañado de la coordinadora de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional, Rubí Rangel Reyes, de la titular de la Unidad de Atención Integral de la Violencia de Género, Paulina Vega Aguilar y del enlace institucional del Comité de Género, Inclusión y Cultura de Paz de la preparatoria “Ing. Pascual Ortiz Rubio”, Omar Becerra Moreno, quien dictó dicha ponencia, Bocanegra Díaz, afirmó que, con este y otros esfuerzos similares, se aspira a generar un impacto estratégico profundo y duradero en la institución.