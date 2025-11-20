Alinean federación y estado ruta para acelerar nuevas inversiones en Michoacán: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comité de Promoción de Inversiones del Estado de Michoacán se reunió con la Secretaría de Economía federal (SE) en el Consejo Coordinador Empresarial del Estado (CCEEM) para alinear acciones inmediatas que impulsen nuevos proyectos industriales en la entidad. El secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, destacó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, coloca a la entidad como prioridad nacional para generar empleos formales, ampliar la vocación productiva y acelerar la instalación de polos de desarrollo.

En el encuentro, el secretario técnico de la Comisión Intersecretarial de la Secretaría de Economía, Luis Ernesto Salomón informó que el Polo de Desarrollo del Bajío es uno de los más avanzados del país, con suficiencia energética prácticamente garantizada, permisos de agua resueltos y el interés de inversionistas michoacanos para desarrollar infraestructura y establecer plantas industriales. También señaló que avanzan gestiones para atraer empresas globales al proyecto.