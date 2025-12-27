UMSNH pone a tu alcance Diplomados en Línea totalmente gratuitos; prepárate y actualízate

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De manera totalmente gratuita, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) lanzará en enero próximo una amplia oferta educativa de Diplomados de Línea, que estarán abiertos a las y los nicolaitas y a la sociedad en general.

Dicha estrategia forma parte de las acciones que la administración de la rectora Yarabí Ávila González ha puesto en marcha como parte del Plan Michoacán por La Paz y la Justicia.

Las y los estudiantes, docentes, personal administrativo, profesionistas interesados y público en general deberán realizar su registro del 07 de enero al 09 de febrero de 2026, en el siguiente enlace: https://forms.gle/yKxC3uXEm7jNbSAc8, para dar inicio con los Diplomados el 16 de febrero.