UMSNH pionera a nivel nacional al realizar autoevaluación al Bachillerato Nicolaita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Por primera vez en la historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se realiza una autoevaluación al Bachillerato Nicolaita, con lo cual la institución es pionera a nivel nacional, resultado del interés de la rectora Yarabí Ávila González de continuar en la ruta de la calidad y la excelencia educativa.

La coordinadora general de la División del Bachillerato Nicolaita, María Santoyo Tena, precisó que ya dio inicio dicho proceso que tiene entre sus finalidades dar cumplimiento de los objetivos académicos, administrativos y formativos de cada una de las escuelas preparatorias de la UMSNH, para identificar las fortalezas, las áreas de oportunidad y las acciones de mejora que van a llevar a fortalecer de manera humanista a las y los estudiantes de este nivel educativo.

Apuntó que como parte de esta autoevaluación, se eligieron en una primera fase a las preparatorias “Ing. Pascual Ortiz Rubio” y la “Lic. Eduardo Ruiz”, en donde de acuerdo a las etapas se iniciará con una guía en cada uno de los planteles, posteriormente trabajarán los pares evaluadores, quienes revisarán el instrumento de evaluación en las escuelas y se concluirá con el dictamen del evaluador que es el que revisará y determinará el trabajo desarrollado.