UMSNH participa activamente en el Simulacro Nacional 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de una cultura de la prevención y con la participación activa de toda la comunidad nicolaita, encabezada por la rectora Yarabí Ávila González, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se unió al Simulacro Sísmico Nacional 2025.
Fue en punto de las 12:00 horas cuando se activaron las alarmas, dando paso a la evacuación de manera pacífica y ordenada de estudiantes, profesores, profesoras y personal administrativo de los edificios universitarios, para dirigirse al punto de encuentro designado para cada dependencia.
En ese sentido, el jefe del Departamento de Protección Universitaria, Erick Mercado Cortés, explicó que este año hubo una plena coordinación con las y los directores de las diferentes escuelas, facultades e institutos nicolaitas, logrando con ello una mayor participación de la comunidad universitaria en esta dinámica.
Para ello se formaron tres brigadas en cada dependencia:
Una de primeros auxilios
Una de búsqueda
Una encargada de desalojar los inmuebles y reunir al personal en los puntos asignados
Indicó que en el simulacro participaron alrededor de 50 dependencias, no solamente de la ciudad de Morelia, sino también de planteles en el interior del estado, en donde se nombró un responsable por brigada.
Señaló además que el objetivo fundamental de esta dinámica es salvaguardar la integridad de todas las personas, prevenir y, en la medida de lo posible, saber cómo actuar ante una emergencia de esta magnitud.
