UMSNH participa activamente en el Simulacro Nacional 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de una cultura de la prevención y con la participación activa de toda la comunidad nicolaita, encabezada por la rectora Yarabí Ávila González, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se unió al Simulacro Sísmico Nacional 2025.

Fue en punto de las 12:00 horas cuando se activaron las alarmas, dando paso a la evacuación de manera pacífica y ordenada de estudiantes, profesores, profesoras y personal administrativo de los edificios universitarios, para dirigirse al punto de encuentro designado para cada dependencia.