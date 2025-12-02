UMSNH otorgará la Medalla “Dr. Ignacio Chávez Sánchez” a egresados de Posgrado distinguidos por su excelencia académica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reconocerá con la Medalla “Dr. Ignacio Chávez Sánchez” a las y los egresados de los diferentes programas de Posgrado que se hayan distinguido por su excelencia académica, para lo cual se dio a conocer a través de la Coordinación General de Estudios de Posgrado la convocatoria para el otorgamiento de dicha distinción.

La rectora Yarabí Ávila González indicó que este galardón es un merecido reconocimiento a la dedicación constante y al compromiso que las y los nicolaitas ponen en su formación académica.

De acuerdo con la convocatoria podrán ser postuladas o postulados los egresados (as) que hayan obtenido su grado entre el primero de diciembre de 2024 y 30 de noviembre de 2025, con un desempeño sobresaliente durante sus años de estudio a nivel de Posgrado.

La distinción se otorga a las y los nicolaitas de los programas de especialización, maestría y doctorado de la Universidad Michoacana que hayan demostrado una excelencia académica y aportaciones destacadas al conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico, durante el tiempo que realizaron sus estudios en dicho nivel educativo.

Las y los egresados que cumplan con los requisitos para ser acreedores y acreedoras a la Medalla, podrán solicitar su postulación por escrito al titular de la Coordinación del Programa de Posgrado del que egresaron, las propuestas de cada Coordinación serán recibidas en las oficinas de la Coordinación General de Estudios de Posgrado a más tardar el viernes 5 de diciembre.