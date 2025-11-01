UMSNH otorga Doctorado Honoris Causa a tres figuras clave de la ciencia, historia y arquitectura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por su excepcional trayectoria y compromiso universitario, las doctoras Catherine Rose Ettinger Mc Enulty y Annie Pardo Cemo, así como el doctor Gerardo Sánchez Díaz, recibieron el grado de Doctoras y Doctor Honoris Causa que otorga la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Durante la ceremonia de investidura se contó con la presencia del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla; del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; de la rectora Yarabí Ávila González; así como de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giuliana Bugarini.

En este marco, el gobernador Ramírez Bedolla afirmó que el pueblo de Michoacán y su Universidad rinden homenaje a quienes, desde distintos campos del conocimiento, han hecho aportes extraordinarios a la ciencia, la cultura y la historia del país. Destacó que las personas galardonadas representan la esencia del pensamiento nicolaita: la ciencia que cura, la historia que ilustra y la arquitectura que proyecta.