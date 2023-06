UMSNH no solicita datos personales vía telefónica para proceso de nuevo ingreso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no solicita datos personales vía telefónica para el proceso de nuevo ingreso a la institución, afirmó el director de Control Escolar, Rigoberto López Escalera, quien llamó a las y los aspirantes a que no se dejen engañar y no proporcionen información confidencial.

De igual forma, subrayó que no hay intermediarios para ingresar a la Máxima Casa de Estudios, pues la única forma de entrar a los programas educativos es por medio del examen que se aplicará.