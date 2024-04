UMSNH no ha implementado ninguna medida que implique acoso, ni hostigamiento laboral: abogado general

“Detener el procedimiento no podemos legalmente, sería ilícito, eso no lo vamos a hacer, pero respecto a los procedimientos los vamos a resolver y el compromiso es que va a ser conforme a derecho, no con injusticia, no con sesgos, no con ánimo persecutorio, ni sancionador así no va a ser la resolución, va a ser conforme a derecho”

subrayó el abogado