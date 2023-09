UMSNH no cobrará materia de inglés a estudiantes de Medicina

"Idiomas ya no tendrá nada que ver, por lo tanto ya no tendrán que pagar esos mil 840 pesos, asignaremos los profesores correspondientes para que lleven ahí la materia, no por que tomaron sino porque así está, era un error en el que estaba la facultad, pero bueno, son momentos de corregir y de enfrentar nuestros errores que están en beneficio de todos", afirmó la rectora.