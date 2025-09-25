UMSNH necesita 70 mdp para cubrir adeudos sindicales históricos con el SUEUM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) requiere de 70 millones de pesos para cubrir la ayuda sindical que se ha acumulado durante años con el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), informó la rectora Yarabí Ávila González, al precisar que no hay recursos disponibles para saldar adeudos de ejercicios anteriores, y que para hacerlo se necesitarían ingresos propios.

En entrevista, y al dejar en claro que las pláticas con el líder sindical Eduardo Tena Flores son imposibles, destacó que la prioridad es cumplir con los pagos correspondientes al año 2025.

“Muchos se perdieron, otros están en litigio, pero es generar recursos extraordinarios y lo del 2025 está protegido y no se toca”, expresó.

La rectora reiteró que para cubrir las ayudas sindicales acumuladas se requieren 70 millones de pesos, monto que deberá obtenerse mediante ingresos propios, sin afectar los recursos ya etiquetados para el presente ejercicio fiscal.