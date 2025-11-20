UMSNH lanza convocatoria para Maestría en Fiscal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Respondiendo a la necesidad de contar con profesionistas altamente capacitados y preparados para enfrentar los retos de un mundo globalizado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA), dio a conocer la apertura de la convocatoria dirigida a profesionales interesados en cursar la Maestría en Fiscal.

Dicho programa tiene una orientación científico-práctica que busca formar especialistas capaces de analizar, comprender y proponer soluciones en los sistemas económico, fiscal, legal, político y educativo de la entidad y del país, con un enfoque integral y contextualizado a su entorno sociocultural.

Entre sus objetivos destacan atender los cambios tributarios que surgen en los ámbitos económicos y sociales de México, aplicar conocimientos y métodos analíticos esenciales para la toma de decisiones fiscales y jurídicas, así como generar conocimientos especializados en tributación mediante metodologías con rigor científico, orientadas a la investigación y la difusión académica.

El registro para el examen de admisión ya se encuentra disponible y cerrará el 29 de enero de 2026. Posteriormente, la publicación de los resultados oficiales con la lista de aspirantes admitidos se realizará el 2 de marzo de 2026, para iniciar con el semestre el día 6 del mismo mes.

Para más información, se puede consultar fcca.umich.mx/MaestriaFiscal, acudir directamente a la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, edificio A-IV, segundo piso de Ciudad Universitaria; escribir al correo electrónico: mae.fiscal.contacto@umich.mx, comunicarse al teléfono (443) 299 4370, extensión 119, o vía WhatsApp al número (443) 104 1975.