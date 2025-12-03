UMSNH líder en patentes en el estado, destaca el IMPI; otorga siete nuevos Títulos de Patente a la casa de estudios

Por su parte, la rectora Yarabí Ávila González agradeció la visita de Santiago Nieto y consideró que su presencia representa un acto simbólico que reconoce la alianza estratégica entre la educación superior y el Estado de Derecho, en favor de la creatividad humana.

“Un Título de Patente no es solo un trámite ni un papel en una pared; es un grito de independencia intelectual. Es el momento en que dejamos de ser consumidores de tecnología ajena para convertirnos en creadores de soluciones propias”, expresó.

También reconoció a las y los inventores como artesanos del ingenio michoacano, al asegurar que cada reconocimiento representa el valor del conocimiento nicolaita que transforma la realidad y genera bienestar social.

La rectora destacó que proteger la invención es un acto de justicia hacia años de trabajo científico, y subrayó que la UMSNH es hoy la universidad número uno en Michoacán en materia de propiedad industrial, consolidándose como el motor de la innovación en el occidente de México.

“Nuestra revolución es pacificadora. Nuestras armas son las ideas y las patentes; nuestra estrategia, la innovación. Esta ofensiva educativa, tecnológica y social no la detiene nadie, porque tiene raíces profundas”, finalizó Ávila González.

mrh