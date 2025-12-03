UMSNH líder en patentes en el estado, destaca el IMPI; otorga siete nuevos Títulos de Patente a la casa de estudios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es la institución que más patenta en la entidad, afirmó el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, durante la entrega de siete Títulos de Patente a investigadoras e investigadores nicolaitas, acto en el que estuvo acompañado por la rectora Yarabí Ávila González.
Ante un auditorio lleno de científicas, científicos, inventoras, inventores, docentes, directivos y estudiantes de posgrado, el funcionario federal visitó la Casa de Hidalgo en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la ceremonia, Nieto Castillo subrayó que la propiedad industrial es una herramienta clave para el desarrollo tecnológico y la innovación, destacando que Michoacán ha avanzado notablemente en esta materia.
“El hecho de que hoy nos encontremos aquí con especialistas, tecnólogos, científicas y científicos es un mensaje claro de que queremos paz y justicia, y eso comienza con el desarrollo económico, con reconocer los avances en innovación y, por supuesto, con proteger la propiedad industrial”, señaló.
El director del IMPI resaltó que se ha creado una red de vinculación con instituciones de educación superior, en la que la UMSNH destaca como una de las más importantes del país, particularmente en áreas como tecnología y transferencia del conocimiento. Afirmó que las patentes son el corazón de la innovación tecnológica.
Además, reconoció a la Universidad Michoacana como un espacio privilegiado para la innovación en el estado.
Por su parte, la rectora Yarabí Ávila González agradeció la visita de Santiago Nieto y consideró que su presencia representa un acto simbólico que reconoce la alianza estratégica entre la educación superior y el Estado de Derecho, en favor de la creatividad humana.
“Un Título de Patente no es solo un trámite ni un papel en una pared; es un grito de independencia intelectual. Es el momento en que dejamos de ser consumidores de tecnología ajena para convertirnos en creadores de soluciones propias”, expresó.
También reconoció a las y los inventores como artesanos del ingenio michoacano, al asegurar que cada reconocimiento representa el valor del conocimiento nicolaita que transforma la realidad y genera bienestar social.
La rectora destacó que proteger la invención es un acto de justicia hacia años de trabajo científico, y subrayó que la UMSNH es hoy la universidad número uno en Michoacán en materia de propiedad industrial, consolidándose como el motor de la innovación en el occidente de México.
“Nuestra revolución es pacificadora. Nuestras armas son las ideas y las patentes; nuestra estrategia, la innovación. Esta ofensiva educativa, tecnológica y social no la detiene nadie, porque tiene raíces profundas”, finalizó Ávila González.
mrh